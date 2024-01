Frederik | il nuovo Re di Danimarca | green e ribelle

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il prossimo Re dinasce a Copenaghen nel 1968, quattro anni prima che la madre inizi il suo regno durato 52 anni. È il figlio maggiore della Regina Margherita II e di suo marito, il Principe consorte Henrik di, deceduto nel 2018;ha un fratello minore, Joachim, nato un anno dopo di lui.André Henrik Christian, Principe di, Principe ereditario, Conte di Monpezat, questo è il suo nome completo e i suoi titoli – per questi ultimi giorni – viene educato alla Krebs’ Skole, una scuola privata di Copenaghen, e successivamente all’École des Roches, un collegio nella campagna francese, in Normandia. Gli studi ad Harvard Nel 1986,si diploma alla scuola secondaria superiore di Øregaard Gymnasium e nel 1995 si laurea all’Università di ...

...proclamare ilre domenica, come da tradizione, annuncio che spetterebbe alla regina uscente Margrethe. Domenica la regina Margrethe di Danimarca cederà il trono al principe ereditario, ...... primogenito della coppia reale e oggiprincipe della corona. Nessun cambiamento di titoli, ... Per i figli del principenulla è cambiato, insomma, mentre per quelli del secondogenito ...Come già le sue "colleghe" Letizia Ortiz e Kate Middleton, borghesi entrate a far parte delle famiglie reali europee, anche Mary ha vissuto ...Domenica 14 e lunedì 15 a Copenaghen la cerimonia d’insediamento del nuovo re con l’abdicazione di Margrethe. Accanto alla regina Mary arriverà dall’Australia la sorella Jane ...