Francesca Vaccaro | chi è la moglie di Carlo Conti | “Lei mi ha curato dalla Dongiovannite”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024)di. La donna ha conquistato il cuore del popolare conduttore televisivo che ha rivelato: “sono sempre stato un single incallito”. Un grande amore tra i due che si sono conosciuti proprio grazie al lavoro, visto chelavora come costumista in Rai. Il primo incontro tra i due ha lasciato il segno; la loro storia però ha conosciuto dei momenti di crisi, anche sedurante una intervista ha dichiarato: “prima di conoscerla ero malato di, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”, ...