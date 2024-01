Fragneto Monforte | intervento di rimozione delle Ecoballe da ‘Toppa Infuocata’

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLunedì 15 gennaio p.v. sarà consegnato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese esecutrici Gentile Ambiente S.p.A. – Vibeco s.r.l. il servizio per ladei rifiuti stoccati sulla piazzola “A” presso il sito di “Toppa Infuocata” nel Comune di(BN). Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha avuto un incontro di lavoro con l’Amministratore Domenico Mauro della Società partecipata dell’Ente. La nuova iniziativa per la messa in sicurezza edei rischi ambientali a Toppa Infuocata costituisce l’atteso completamento di unche la Regione, con l’Assessorato all’Ambiente e la Struttura di Missione, la Provincia di Benevento e la Samte hanno da tempo avviato per quella località ...

