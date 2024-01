Fountain of Youth | al via il nuovo film di Guy Ritchie per Apple

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Originals e Skydance produrrannoof, ildiretto da Guye scritto da James Vanderbilt, sceneggiatore degli ultimi Scream e di Zodiac. Dopo il successo ottenuto con The Family Plan, che ha debuttato lo scorso 15 dicembre 2023 suTV+,Originals tornerà ad unire le proprie forze con Skydance perof, ildiretto da Guy, scritto da James Vanderbilt, che vedrà protagonisti John Krasinski e Natalie Portman. Al centro della scena diof, due fratelli (Krasinski e Portman) collaborare in una rapina globale il cui obiettivo è ...

