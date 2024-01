Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam sabato 13 gennaio 2024 ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 gennaio 2024)sono separati da soli tre punti in classifica a favore della squadra ospite che dunque in caso di sconfitta sarebbe raggiunta a quota 22. Al momento si potrebbe parlare di scontro diretto per un posto tra le prime otto, che vale la qualificazione ai playoff olandesi per un posto in InfoBetting: Scommesse Sportive e

E' sempre più vicino Tijjani Noslin, attaccante classe 1999 del. L'offerta dell'Hellas ...... l'Hellas Verona, come riportato da Calciomercato.com , starebbe lavorando per portare in Italia Tijjani Noslin, attaccante esterno olandese classe 1999 in forza al. In difesa la ...Il calciomercato non si ferma: tutte le notizie di venerdì 12 gennaio raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo su Serie A e Serie B, ma anche sui principali ...Il Verona accelera per portare in Veneto Ridvanz Yilmaz, esterno sinistro di difesa del Rangers Glasgow che Sogliano punta ad aver in prestito ...