Forse ho esagerato Sofia Goggia cade nel SuperG di Altenmarkt

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Fuori, a causa di un’inclinazione eccessiva nel tratto finale della pista. Quarta Federica Brignone che riduce lo svantaggio in classifica su Shiffrin, assente in Austria

honelle inclinazioni", ha detto Sofia Goggia alla Fisi, dopo l'uscita di pista. "Era un tracciato con molti angoli e io non sono riuscita ad esprimermi al meglio tecnicamente. Nella ...honelle inclinazioni. Era un tracciato con molti angoli e io non sono riuscita ad esprimermi al meglio tecnicamente. nella discesa si parte dall'alto e c'è subito uno schuss, la neve ...Cornelia Huetter si aggiudica il superG di Altenmarkt-Zauchensee, recupero della gara cancellata a St. Moritz, con una prestazione molto precisa nella parte tecnica e una gran velocità, in particolare ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Se si è arrivati a questa soluzione, c’era una esasperazione sul territorio che ha prodotto, in parte dei rappresentanti di quella zona in Consiglio regionale, una reazione, fo ...