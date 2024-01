Formula E | riparte la stagione Con la ricarica ultrarapida e le polemiche per la tappa indiana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Piloti presto in pista e organizzatori verso un’aula di tribunale. E’ la decimadellaE, il mondiale FIA riservato alle monoposto elettriche – le Gen 3 adottate con l’ultimo campionato hanno 476 Cv di potenza (350 kW) e raggiungono i 320 km/h – che scatta sabato 13 gennaio sull’autodromo di Città del Messico (libere a partire da poco dopo la mezzanotte italiana, qualifiche tra le 17.30 e le 19 e gara dalle 22.03). Jake Dennis (Andretti Global) parte con l’obiettivo di difendere il titolo individuale vinto con la Porsche 99X electric, mentre la Envision Racing tenterà di bissare quello a squadre conquistato con Sébastien Buemi e Nick Cassidy, nel frattempo passato alla Jaguar (che fornisce le vetture alla scuderia britannica) e sostituito dal rientrante Robin Frijns. L’organizzazione del circuito a zero emissioni si è invece riservata ...

I lavori sono in corso soprattutto a centrocampo, non potrebbe essere altrimenti. Anche se l'emergenza che sta affrontando la Juve non potrà... (calciomercato)

All' Hostaria dei Campila proposta delle pizze speciali con prodotti a km 0. La nota pizzeria regginauna doppia proposta per i propri clienti. Zucca in agrodolce da gustare su una base di pizza tradizionale.... in pieno lockdown 2021, la prima serata dellaasporto causò il blocco del traffico e l'... "Si mangia, si dorme e si" come fanno anche tanti campani e pugliesi. Altri aficionados ...Da Sabato 13 riaprirà al pubblico con uno spettacolo che intreccia i destini di un pilota d’auto senza nome e del mito della Formula 1 Ayrton Senna ...La decima edizione del Mondiale elettrico inaugura a Mexico City una stagione da sedici prove concentrate in poco più di sei mesi ...