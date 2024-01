Formia Sospensione agevolazioni pendolari | Carta e Magliozzi | “l’amministrazione prenda posizione”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)– “Ha lasciato tutti stupiti la decisione della Regione Lazio di non rinnovare per il 2024 l’accordo con Trenitalia che, attraverso l’agevolazione tariffaria “Tutto Treno” , consentiva ai possessori di un abbonamento regionale di viaggiare entro i confini della propria regione anche sui treni del trasporto nazionale Intercity con un piccolo sovraprezzo. Una decisione L'articolo Temporeale Quotidiano.

...interessato il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Latina che disponeva l'immediata... A seguito ispezione presso una pasticceria sita in, venivano sottoposti a sequestro ......interessato il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Latina che disponeva l'immediata... A seguito ispezione presso una pasticceria sita in, venivano sottoposti a sequestro ...In data 30 dicembre 2023 a Itri (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Revoca di Decreto di Sospensione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e Ripri ...In data 30 dicembre 2023 a Itri, i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Revoca di Decreto di Sospensione di Ordine ...