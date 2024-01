Flop elettrico | Hertz vende 20 mila auto e punta sui veicoli a benzina

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il dibattito sulleelettriche si fa sempre più rovente. Nonostante il pressing esasperato dei talebani della religione green, sempre più attori dell’industriamobilistica stanno bollendo l’elettrica come sopravvalutata, rimarcando le tante criticità. Dalle emissioni di anidride carbonica passando per la perdita di milioni di posti di lavoro, fino ai costi proibitivi per la maggior parte delle persone: i problemi sono parecchi. L’ultimo segnale di allarme per gli integralisti verdi arriva direttamente da: l’azienda statunitense prevede infatti dire un terzo della sua flotta dielettriche. Ma non solo: l’obiettivo è quello di tornare a investire nelle vetture tradizionali – ossia a– data la domanda debole e gli alti costi di riparazione per le ...