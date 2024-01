Fiumicino | crolla controsoffitto in ristorante | 3 feriti

Tre donne e due uomini sono rimasti leggermente feriti e soccorsi questa sera a causa del crollo del controsoffitto di un ristorante sushi in viale delle Meduse a Fiumicino. Sul posto tre mezzi ...Tragedia sfiorata all’interno di un ristorante cinese a Fiumicino. Alle 20.35 di oggi è crollato il controsoffitto del locale che si trova in via delle ...