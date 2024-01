Fiumicino | Baccini incontra la presidente di Enav | “Promuoviamo innovazione e crescita economico-sociale”

(Di venerdì 12 gennaio 2024), 12 gennaio 2024 – Negli uffici del Comune disi è tenuto un incontro tra il sindaco Marioe ladell’, Alessandra Bruni. Il focus principale del colloquio è stato rivolto a cercare di promuovere una sinergia tra le istituzioni locali, l’e le società operanti all’interno dell’aeroporto, con l’obiettivo di sviluppare progetti che possano arricchire la città disu fronti sociali ed economici. “Puntiamo ad una collaborazione sostenibile cone le società operanti all’interno dell’aeroporto, in grado di affrontare le sfide attuali e capitalizzare sulle opportunità per promuoverea ...

... la distribuzione di copie (gratuite) del Libro dei Fatti 2023 in alcuni istituti scolastici, circa una decina, di. "Uno strumento questo - aggiungeall'Adnkronos - che si rivela ......del comune di. L' evento culturale riapre la kermesse 'Incontri letterari', per il 2024; sarà moderato dalla giornalista, Emma Evangelista ed interverranno il Sindaco, Mario, il ...Giornata di studio e approfondimenti sul disegno di legge “Sicurezza stradale e codice della strada". Baccini: "Abbiamo bisogno di risorse" ...A Fiumicino giornata di studio, confronto ed approfondimenti, rivolto agli operatori di polizia Stradale, sul disegno di legge "Sicurezza stradale e Codice della strada", per circa trecento agenti di ...