Fisco | l’1% più ricco in proporzione paga meno tasse del 99% dei contribuenti

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Le disuguaglianze dei redditi italiani sono cresciute a favore delpiùche, inrispetto al restante 99% dei. Lo dimostra uno studio congiunto di Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università di Milano – Bicocca, pubblicato dalla rivista scientifica “Journal of the European Economic Association”. Nel suo complesso, il sistema fiscale italiano appare “blandamente progressivo” e, come sottolineano ricercatrici e ricercatori in questo studio, “diventa addirittura regressivo” per il 5% degli italiani più abbienti, cheno un’aliquota effettiva inferiore al 95% dei. Lo studio ha inoltre confermato che esistono importanti differenze in relazione alla ...