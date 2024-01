Fisciano | il Comune firma accordo con Comieco

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nei giorni scorsi, insieme al Direttore Generale diCarlo Montalbetti e all’Amministratore Unico diSviluppo Francesco Carpentieri, il Sindaco diVincenzo Sessa ha sottoscritto unper migliorare la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Città. Il progetto prevede il rafforzamento del servizio attraverso l’acquisto di nuove attrezzature destinate al circuito di raccolta domestica e l’attivazione di un’app informativa. Un’intesa che rappresenta un’occasione ulteriore di consolidamento degli ottimi risultati già raggiunti dalla nostra comunità. Il 2023, difatti, ha visto un incremento del 14%, della frazione differenziata di carta e cartone, rispetto all’anno precedente, con un livello medio di frammenti estranei presenti che si aggira intorno al 3%. Segui ZON.IT ...

