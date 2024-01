Firenze | Maggio Musicale | «Peer Gynt» di Grieg in forma semiscenica

Gli spettacoli teatrali, gli Amici della Musica, i 100 canti per Firenze , i mercatini natalizi L'articolo Week end 2-3 dicembre a Firenze e in ... ()

Si è tenuta oggi pomeriggio, 4 dicembre 2023, in Prefettura a Firenze una nuova riunione del Cosp (Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza ... ()

Gli ex studenti del liceo Classico Galileo di Firenze torneranno a maggio sui banchi per affrontare di nuovo la prova della maturità nella parte ... (orizzontescuola)

La condotta sarà rinnovata anche in via Lanceri die lungo via Fante d'Italia sino a via ... è partito questa settimana e si concluderà presumibilmente versocon la realizzazione da ...Molte anche le "uscite" fuori: visita alla Fondazione Luigi Rovati a Milano, alla mostra ... lettura cinematografica dell'uso di due elementi di costume: il ventaglio e il cappello (16). ...Marco Davide Faraoni è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina: l'accordo con l'Hellas Verona è stato raggiunto nelle ultime ore ...Nei panni del protagonista, il grande attore fiorentino Sandro Lombardi. Elena Ghiaurov è la madre Aase e l'innamorata Solvejg mentre l’attore Annibale Pavone è Il mago Nei panni del protagonista, il ...