Fioretto femminile | Coppa del Mondo Parigi 2024 | 11 azzurre in tabellone principale | fuori solo Sinigalia

In occasione della Coppa del mondo di Novi Sad, sono 11 le fiorettiste italiane che si sono qualificate per il tabellone principale. Già ... (sportface)

Novi Sad – Sabato d’oro per la scherma azzurra: la campionessa mondiale in carica Alice Volpi trionfa nella prima tappa stagionale di Coppa del ... (ilfaroonline)

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ... (oasport)

Mancano le tappe della Coppa del Mondo 2023- 2024 in calendario fino al 1° aprile 2024 (2 per tutte le armi tranne la sciabola, in cui saranno 3) per ... (oasport)

In arrivo nella capitale francese 600 atleti da 60 diversi paesi, per la Prova di Coppa del Mondo dimaschile e. Convocati nella delegazione italiana, Giorgio ...... che avrà l'occasione di ottenere i punti necessari per staccare anticipatamente il pass olimpico per la squadra, cosa già ottenuta nel. Avola che durante il collegiale ha ...Serie B femminile (12ª giornata): Tavagnacco-Freedom 1-2, Bologna-Ravenna 4-1, Cesena-Ternana 1-2, Genoa-Parma 0-2, Chievo-Hellas Verona 1-1, Pavia-Arezzo 2-5, Res Roma-Brescia 3-1, San Marino Academy ...Giovedì di Coppa del Mondo per la scherma paralimpica e olimpica. Nella gara in carrozzina di Cardiff Gianmarco Paolucci porta l'Italia sul secondo gradino del podio nella sciabola B. A Parigi 9 azzur ...