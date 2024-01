Fiorentina | primo no al Napoli per Barak

... ma dia ai tifosi un Napoli combattivo, irriducibile, in partita dalall'ultimo minuto. De ... il Napoli andrà a Riyad per la Supercoppa italiana (giovedì la semifinale con la). Si ...... c'è bisogno di una vittoria per confermare la striscia positiva che dura dalla gara interna con la Juventus e per far rispettare la 'legge' del Ferraris, dove solo Milan ehanno vinto. ...Il Napoli sta insistendo per portare Antonin Barak in Campania e ha presentato una prima offerta ufficiale alla Fiorentina: 500mila euro di prestito con un diritto.Davide Faraoni è arrivato a Firenze: è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Verona ...