Fiorello su Instagram con l’ad Rai Sergio | “Chiambretti sarà su Rai3”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Tanti spoiler nell’ultima direttadiprima del ritorno di ‘VivaRai2!’, questo lunedì 15 gennaio alle 7 del mattino su Rai2. Collegato dal Bar River di Roma con Biggio e il resto della sua banda mattiniera, lo showman ha accolto in collegamento due ospiti speciali:della Rai, Roberto, e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma.ha subito regalato uno scoop non da poco a: “ci verrà presto a trovare in Rai – le parole del-. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, masempre su. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui”, ha chiosato parlando con lo showman. Gran finale con ...