“Fiorello e Amadeus | un programma insieme dopo Sanremo” | l’annuncio

Gli alti ascolti lo confermano come un artista che piace molto, specialmente in coppia con l'amico storico, che lo usa come spalla in siparietti comici. Maè conosciuto in ......concerto - Spetteguless.it Le ultime quattro edizioni del Festival di Sanremo condotte da... noto in quanto colonna sonora dello spot Wind Tre con Rosario. Tra gli ultimi lavori, i ...Roberto Sergio annuncia una novità su Fiorello: la rivelazione in diretta social Sveglia all'alba anche in vacanza per il conduttore di Viva Rai2. Il ...Piero Chiambretti tornerà in Rai e avrà un programma tutto suo. Questo l'annuncio di oggi dell'ad Roberto Sergio in una diretta Instagram con Fiorello. La rete di viale ...