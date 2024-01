Fino a 75mila euro per un post | ecco quanto guadagna un influencer

Questo nuovo bando , apertoal prossimo 5 marzo, finanzierà progetti proposti da partenariati ... il finanziamento potrà essere compreso fra i 25mila e ieuro , interamente coperto dal ...... concludendo in bellezza un anno in cui ha vinto diversi premi, tra cui il prestigioso World Urban Auto dell'anno e Best Buya R$da Quatro Rodas. La Nuova C4 Cactus si è aggiudicata il ...Calci (Pisa), 9 gennaio 2024 - Nell’anno appena iniziato il Comune di Calci realizzerà lavori per ben 750mila euro. Si tratta di investimenti per importati e diffuse opere sul territorio comunale, alc ..."È stato un lavoro corposo, durato veramente fino agli ultimi giorni del 2023 – sottolinea ... grazie all’inserimento di Calci fra i territori "Mab Unesco", sono in arrivo anche quasi 75mila euro per ...