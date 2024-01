“Finalmente | era ora!” Torna a Amici per restare | la notizia e il pubblico esplode di gioia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un grande, grandissimo (e graditissimo) ritorno ad23. Giovedì 11 gennaio 2024, è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano del talent in programma per domenica 14 dalle ore 14 su Canale 5. Naturalmente occhi puntati sulla vicenda che vede protagonisti Mew e Matthew, la coppia che si è formata nella scuola e che ha deciso di abbandonare il percorso. Ma stando alle anticipazioni diNews e SuperGuidaTv, nella registrazione di giovedì la conduttrice non ha aggiunto ulteriori dettagli sull’abbandono di Mew e Matthew. Avrebbe ribadito, si legge, che “che sono usciti per motivi personali”. Quindi la puntata ha virato sulle tradizionali sfide tra gli allievi in corsa verso l’atteso Serale e non sono mancati grandi ospiti e scontri tra gli insegnanti, oltre al ritorno in studio che molti fan aspettavano. In breve Giovanni ha sfidato una ...