Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di gennaio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Venerdì 122024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. L’aggiornamento giornaliero con descrizione e trame avviene intorno alle ore 9.00. 1Bitconned: la truffa di una criptovaluta (documentario) – Si parla di bitcoin! Un inganno di troppo (mini) – L’ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese … Sei ciò che mangi: gemelli a confronto (docu) – ...

Il primo week end dopo la fine delle feste non è esattamente tra i più felici, ma per distrarci dalle fatiche quotidiane ecco i nostri consigli ... (europa.today)

Adoro quel! ", ha ammesso Kristen Stewart . Entra nel nostro gruppo WhatsApp per esser sempre aggiornato sutv e cinema Nel corso della stessa intervista l'attrice ha anche parlato della ...... House of card VS Trono di spade (e le altre): le icone beauty delleTV Icone beauty 2024: le ... Copia il colore daifamosi guarda le foto Leggi anche › Ana De Armas in Blonde: "Che ...Antoine Fuqua realizzerà un film biografico sulla star della musica Michael Jackson, di cui è stata annunciata la data di uscita.Una teoria sul legame tra Lucy Gray e Katniss Everdeen vorrebbe che Lucy Gray sia, in realtà, la nonna di Katniss.