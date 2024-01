Figura | Beccari-Guarise da favola | la coppia azzurra conquista l’oro europeo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Kaunas – Alla Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) è andata in scena la seconda giornata dell’edizione 2024 dei Campionati Europei di pattinaggio di. Riflettori puntati sulle coppie di artistico, prima competizione ad assegnare le proprie medaglie. In chiave Italia, tutti i tre binomi si trovavano in piena corsa per il podio dopo il programma corto disputato nel pomeriggio di mercoledì. Lucrezia/Matteo(Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) occupavano la terza posizione; Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) erano in quinta piazza; Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Azzurre) erano collocati al settimo posto. I distacchi erano tuttavia minimi e il programma libero si prestava a qualsiasi soluzione. Non a caso, si è rivelato palpitante ed estremamente equilibrato....