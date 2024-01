Festival di Sanremo | Geolier avanza tra i bookmaker | il rapper napoletano supera Alessandra Amoroso

(Di venerdì 12 gennaio 2024) All’esordio assoluto aldiparte subito con i favori del pronostico per la vittoria finale. Secondo gli esperti di Planetwin365 si gioca a 3,35 il trionfo del, quota che sale a 3,50 su Snai, con– altra cantante alla prima esperienza all’Ariston – prima inseguitrice offerta a 4,50 dai betting analyst di William Hill. Chiude il podio dei bookie Annalisa, fissata a 6,50. Bagarre invece alle spalle dei tre favoriti: in quota spicca Angelina Mango, un’altra new entry sanremese, proposta a 7,25, davanti alla coppia formata da Negramaro e Il Volo, data a 10, mentre il tris di Mahmood vale 13 volte la posta. Poche possibilità di vittoria per altri campioni del passato della kermesse canora come Diodato, offerto a ...

Fotogallery - I 27 Big in gara al Festival di Sanremo 2024 Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Il calendario del 'Grande Fratello': tutti in posa per ... (247.libero)

... prima in due puntate speciali di 'Tali e Quali', dove personaggi noti si cimenteranno nell'imitazione di artisti e brani passati che hanno segnato la storia del, e poi nel serale di ...Il sestodidi Amadeus nel 2025 "Ci sarà, io lo dico e lo riaffermo. La Rai non lo lascerà andare via, sarebbe folle. Ha dimostrato di essere uno veramente bravo, io lo darei a lui e così per ...All’esordio assoluto al Festival di Sanremo, Geolier parte subito con i favori del pronostico per la vittoria finale. Secondo gli esperti di Planetwin365 si gioca a 3,35 il trionfo del rapper napoleta ...All’esordio assoluto al Festival di Sanremo, Geolier parte subito con i favori del pronostico per la vittoria finale. Secondo gli esperti di Planetwin365 si gioca a 3,35 il trionfo del rapper ...