Ferragni | al Codacons 250 segnalazioni da consumatori dopo caso Balocco | Noi traditi e truffati | danni per 1 | 65 mln €

Arrivano le prime segnalazioni alda parte di consumatori che lamentano di aver comprato a prezzo maggiorato l'ormai noto pandoro Balocco 'Pink Christmas' griffato Chiara, convinti che si trattasse di acquisti per ...Nel frattempo ilha presentato una serie di esposti nei confronti di Chiaracon anche altre Procure che si sarebbero attivate per fare piena luce su queste vicende: mentre diversi ...Ci sarebbe frizione tra l'influencer travolta dallo 'scadalo pandoro' e il marito rapper: a rivelarlo è Selvaggia Lucarelli ...Chiara Ferragni, in quest'ultimo periodo, è stata al centro della cronaca e non solo di quella rosa. L'influencer, infatti, dopo la scandalo dei pandori Balocco che la ...