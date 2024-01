Fermato l' uomo che ha ferito due tifosi nel derby con un petardo

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - È stato rintracciato e arrestato dalla polizia di Stato in flagranza differita (art. 8 L. 401/89) l'autore del lancio di undurante ilLazio-Roma di mercoledì scorso che hadue spettatori, provocando a una delle vittime lesioni gravissime, con prognosi di 60 giorni. A suo carico è stato contestato il reato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate. Il 42enne, supporter laziale, non riconducibile ai contesti delle tifoserie ultras, con precedenti di polizia per reati maturati nel contesto delle competizioni sportive e degli stupefacenti, è stato identificato dagli investigatori grazie alla ricostruzione dei fatti mediante un'attenta e meticolosa analisi delle immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza in dotazione allo Stadio Olimpico, ...