Femminicidio in Trentino | Ester Palmieri e Igor Moser si stavano separando

(Di venerdì 12 gennaio 2024) C’è una separazione dietro l’ennesimoavvenuto ieri in, dove la 38enneè stata trovata morta - probabilmente uccisa da una singola coltellata secondo quanto emerso dai primi rilevamenti - nella sua casa di Montalbiano e l’ex compagno, il 45enne, si è tolto la vita impiccandosi a Castello Molina di Fiemme, dove abitava. La coppia aveva tre figli fra i sei e i dieci anni, che si trovavano a scuola e sono stati affidati a uno zio. Saranno le ricostruzioni degli inquirenti e le indagini dei carabinieri a stabilire con certezza cosa sia accaduto giovedì mattina fra le 9 e le 9.15, orario in cui l’uomo è stato visto uscire da casa della vittima.

