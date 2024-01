Federico Massaro fa una pessima battuta su Perla Vatiero | indignazione del web

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 12 gennaio 2024)si è rivolto in maniera ironica aprendendola in giro su un tema abbastanza delicato. E così oltre alla risposta piccata della diretta interessata c’è stata anche la reazione piuttosto dura e infastidita del pubblico che guarda il Grande Fratello da casa, visto che in molti non hanno apprezzato le parole del modello, seppur siano state dette senza cattiveria. In arrivo provvedimenti disciplinari per lui? Grande Fratello 2023: uscita infelice disuDiversi inquilini hanno scherzato consul fatto che avesse mangiato due pezzi di torta nonostante dica di essere a dieta. Su tutti Marco Maddaloni e. ...