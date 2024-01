Federica Nargi e Alessandro Matri | “Dormiamo in camere separate”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 12 gennaio 2024), coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di Diletta Leotta, i due hanno raccontato di non dormire mai insieme la notte. “Ormai io e Alein stanzela notte”, ha esordito la showgirl. Nessuna crisi però: i motivi riguarderebbero infatti le loro due figlie, Sofia, di 8 anni, e Beatrice, di 5. “Io o lui addormentiamo le bambine nella lorotta perché dormono insieme, ma dobbiamo esserci anche noi mentre chiudono gli occhi”, ha continuato. “Poi ad un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande, verso mezzanotte, l’1, le 2. Di conseguenza uno dei due passa ...