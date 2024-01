Federica Nargi e Alessandro Matri | “Dormiamo in camere separate”

(Di venerdì 12 gennaio 2024), coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di Diletta Leotta, i due hanno raccontato di non dormire mai insieme la notte. “Ormai io e Alein stanzela notte”, ha esordito la showgirl. Nessuna crisi però: i motivi riguarderebbero infatti le loro due figlie, Sofia, di 8 anni, e Beatrice, di 5. “Io o lui addormentiamo le bambine nella lorotta perché dormono insieme, ma dobbiamo esserci anche noi mentre chiudono gli occhi”, ha continuato. “Poi ad un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande, verso mezzanotte, l’1, le 2. Di conseguenza uno dei due passa ...

«Effetto Cameron» (leggi: Cameron Diaz): la coppia racconta per la prima volta la gestione delle figlie e la conseguente decisione di dormire in ... (vanityfair)

Diletta Leotta e Alice Campello Leggi anche -e Alessandro Matri, il tango della gelosia (da Diletta Leotta) Alice Campello, lady Morata rivela a Diletta Leotta lo 'strano rito ...In questi giorni Diletta Leotta ha avuto come ospiti al suo podcast Mamma Dilettante ,e Alessandro Matri . I due, modella e showgirl lei e l'ex calciatore lui, hanno una relazione da ben 15 anni e ben due figlie insieme, Sofia e Beatrice rispettivamente di 8 e 5 anni. La ...Il tempo sembra non passare mai per Federica Nargi: l'ex Velina, compagna di Alessandro Matri, ha postato nelle sue Instagram Stories una foto dei tempi delle scuole superiori, risalente a quando ...L'ex campionessa di nuoto ha dato alla luce la piccola Matilde lo scorso 3 gennaio. In queste ore, la Divina ha postato alcune foto che la ritraggono a spasso con la sua piccola ...