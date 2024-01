Federica Nargi e Alessandro Matri | “Dormiamo in camere separate”

Federica Nargi e Alessandro Matri , coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di ... (diredonna)

Sono stati intervistati nel podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno condiviso non solo le ... (dailynews24)

«Effetto Cameron» (leggi: Cameron Diaz): la coppia racconta per la prima volta la gestione delle figlie e la conseguente decisione di dormire in ... (vanityfair)

In questi giorni Diletta Leotta ha avuto come ospiti al suo podcast Mamma Dilettante ,e Alessandro Matri . I due, modella e showgirl lei e l'ex calciatore lui, hanno una relazione da ben 15 anni e ben due figlie insieme, Sofia e Beatrice rispettivamente di 8 e 5 anni. La ...E poi ancora le confessioni piccanti die Matri e il presunto fidanzamento di Cristian Totti con la bella influencer. Fabrizio Corona è tornato single Si dovevano sposare e invece... ...Intervistati da Diletta Leotta, la modella Federica Nargi e il calciatore Alessandro Matri hanno raccontato la loro quotidianità di coppia solida e duratura.Federica Nargi nel corso del podcast condotto da Diletta Leotta, ha spiegato perchè lei e Alessandro Matri non dormano insieme... La storia d'amore che le ...