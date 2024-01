Federica Brignone | “Ho sentito la velocità andare via | preso un rimbalzo | superG facilissimo”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha concluso al quarto posto ildi Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha accusato un ritardo di 32 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter ed è rimasta ai piedi dal podio (a 11 centesimi dalla svizzera Lara Gut). L’azzurra ha strabiliato nella parte centrale della pista austriaca e aveva tre centesimi di vantaggio sulla padrona di casa prima dell’ultimo intermedio, dove invece Huetter è stata decisamente veloce e ha saputo fare la differenza. L’azzurra, che nel corso di questa stagione ha vinto tre gare (i due giganti di Tremblant e ildi Val d’Isere), occupa il secondo posto nella classifica di specialità (a 35 punti di distacco da Huetter) e la seconda piazza in classifica generale (a -182 dalla statunitense Mikaela ...

arriva la conferma per le gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile in programma a Jasna , in Slovacchia: il controllo neve ... (oasport)

La migliore è, quarta a 0.32 dalla vincitrice, dietro di lei una positiva Marta Bassino , quinta a +0.45. Caduta per Sofia Goggia , fortunatamente senza conseguenze: la bergamasca ...Non riesce a conquistare l'ottavo podio di una stagione fin qui straordinaria, maprende in ogni caso punti importanti, pur dovendosi accontentare della quarta piazza, distaccata di ...Federica Brignone ha concluso al quarto posto il superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha accusato un ritardo di 32 centesimi dal ...È proprio nell'ultimo settore che si consumano i rimpianti di Federica Brignone e Marta Bassino ai piedi del podio, rispettivamente quarta la Tigre di La Salle e quinta la piemontese. Le azzurre ...