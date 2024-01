Fazio | “Fuori la politica dalla Rai? Dipende se vuole rinunciare a vetrina”

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Si dice spessola, ma è pronta laallapuò grande che c’è in nome delle libertà di stampa? Questo non lo so. Come diceva Enzo Biagi quando disse 'non si può piacere a tutti e noi non siamo piaciuti' quando venne cacciato, ma non