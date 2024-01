Facebook oscura la pagina dell’Accademia della Crusca Il blocco dal 21 dicembre L’ente | “Non capiamo il motivo”

Migliaia di persone in tutto il mondo stanno accusando Instagram e Facebook di oscura re, rimuovere o sopprimere post e stories in cui si nomina la ... (tpi)

E così per ora agli utenti che si collegano al sito internet della Crusca per poi procedere con il link sulla paginaappare la scritta 'Questo contenuto non è al momento disponibile '. Un ...... come vengono chiamate le streghe nel dialetto piemontese, è stata una paginae spaventosa ... Approfondimenti e notizie inedite su, Instagram e Tik Tok . Download WordPress Themes ...La pagina Facebook dell'Accademia della Crusca, storico ente fiorentino di ricerca sulla lingua italiana, è stata oscurata e alla segnalazione del problema da parte degli accademici non è ancora arriv ..."Abbiamo coperto il tuo post perché potrebbe contenere immagini forti". Nudo, violenza, atti sessuali No, post sulle regole e i funzionamenti della lingua italiana ...