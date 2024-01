Fabio Fazio gioca all’epurato e si paragona a Enzo Biagi | “Anche lui fu cacciato dalla Rai” video

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Fa il “modesto”alle commemorazioni in Campidoglio per David Sassoli. Evoca, come a ricordare la contrapposizione dell’epoca col governo Berlusconi e il parallelo implicito con il governo Meloni. Poi dice il classico slogan di chi sta all’opposizione, nel periodo in cui sta all’opposizione: via la politicaRai. Nel Pd lo dicono sempre quando non hanno nessuno a Palazzo Chigi. Gli è capitato col governo Berlusconi, lo ripetono ora con il governo Meloni.davanti alla Schleinall”epurato Rai e si sente un po’Il conduttore di Che tempo che fa ha pronunciato il suo discorso in favore di se stesso autocitandosi (indirettamente): «Si dice spesso che David era moderato nei modi ma molto intransigente sui ...

Bis di Papa Francesco da, ora è ufficiale: ecco la dataInsomma, non farà la fine diche ha lasciato la Rai. 'Per ora no, poi come diceva il mio illustre concittadino, Chi vuol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza'. E a riguardo il ...«Si dice spesso fuori la politica dalla Rai, ma è pronta la politica a rinunciare alla vetrina può grande che c'è in nome delle libertà di stampa Questo non lo so. Come diceva Enzo Biagi quando disse ...Fabio Fazio parla della presenza della politica in Rai. Il conduttore, fermato dall’Adnkronos, ha risposto ad alcune domande sottolineando: ...