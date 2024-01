F1 | Monza punta alla firma fino al 2030 | “Ecco il piano…”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un accordo che potrebbe portare la F1 a correre per tanti anni a, nell’Autodromo che ospita ormai da anni il Gran Premio d’Italia. Il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha parlato profusamente degli accordi che potrebbero prendere con la FIA per il mantenimento di uno degli apmenti definiti storici da tutto il movimento automobilistico più importante del mondo. F1,pronta a rimanere oltre il(Credit foto – XPB)“Dovremmore un rinnovo almenoal, o forse anche oltre: ci sono stati alcuni paesi che hannoto contratti per nove anni. L’orientamento della F1, per i GP importanti, ben radicati nel calendario, è quello di andare anche oltre i dieci anni – queste le dichiarazioni di Angelo Sticchi ...

In Un Maradona sold out, il Napoli ospita il Monza alle 18:30 per l’ Ultimo appuntamento del 2023 . Obbligatorio battere I brianzoli per uscire dalla ... (teleclubitalia)

In Un Maradona sold out, il Napoli ospita il Monza alle 18:30 per l’ Ultimo appuntamento del 2023 . Obbligatorio battere i brianzoli per uscire dalla ... (teleclubitalia)

Monza-Inter è in programma sabato alle 20:45. Palladino , senza Di Gregorio, si affida a Sorrentino in porta. In attacco ancora spazio a Carboni: la ... (inter-news)

Missione U - Power Stadium per l'Inter di Simone Inzaghi impegnato contro il. Pochi dubbi di formazione per il tecnico piacentino chea schierare la miglior formazione possibile nonostante l'imminente impegno arabo in Supercoppa. Tra i pali ci sarà Sommer; linea a ...Carlos Augusto torna nella suama non è detto che parta dall'inizio Dimarco infattia riprendere il controllo della fascia sinistra: dopo essere subentrato contro il Verona, ora ha messo ...Monza scende in campo con Alessandro Sorrentino ... Colpani e il giovane talento argentino Carboni pronti a incantare sulla trequarti, unica punta Dany Mota, autore di un goal e un assist nell’ultima ..."Sappiamo che nel girone di andata contro le grandi squadre ci è girato male, come contro la Juve e con la Roma, con cui potevamo fare punti. Domani con l'Inter sarà una grande prova di maturità". (AN ...