Ex Ilva | Palombella Uilm | “Subito divorzio da Mittal | è il momento di far vedere che l’Italia non può essere ostaggio di una multinazionale”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Da oggi e fino a mercoledì il Governo lavorerà per divorziare da Arcelor, si spera in maniera consensuale. Nell’incontro di stasera ci aspettavamo di conoscere già un presa di posizione netta e la decisione presa dal Governo per cambiare il destino dell’ex. Soprattutto dopo le dichiarazioni di questa mattina del Ministro Urso al Senato, dove ha parlato di svolta”. E’ quanto dichiarato poco fa da Rocco, segretario generale della. Ex): “Il futuro di 20mila lavoratori, intere comunità e un asset strategico per il Paese, resta appeso a beghe legali tra due parti” Come tiene infatti a rimarcare il rappresentante sindacale dei metalmeccanici, “Invece, purtroppo, c’è bisogno di tempo ulteriore da parte dei Ministri, perché ...