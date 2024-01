Ex Ilva | divorzio consensuale con Arcelor Mittal | il piano di Palazzo Chigi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le condizioni poste daper rimanere in Acciaierie d'Italia sono inaccettabili e impercorribili, per traghettare Taranto fuori dalla drammatica crisi produttiva in cui versa e garantire l'occupazione di un bacino che conta 20mila lavoratori tra diretti e indiretti, serve un intervento drastico. Dopo mesi di trattative andate a vuoto sull'ex, il governo cambia rotta e lavora a uncon il colosso franco-indiano. È questa infatti la strada che l'esecutivo ha prospettato ai sindacati nell'incontro a. La deadline per trovare una soluzione di comune accordo con gli indiani è mercoledì 17 gennaio e il giorno dopo le tute blu saranno nuovamente aper essere informate sull'esito del confronto.

