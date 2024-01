Ex Ilva | Calenda | ' L' acciaieria chiuderà | assistiamo a un lento suicidio'

..., segretario di Azione, in un'intervista a Il Foglio. "Nessuno può gestire una fabbrica così. Siamo ancora qui a ricordare la storia, passaggio dopo passaggio, ma la questione è che l'...ParlaL'e l'Italia delle balle d'acciaio Il governo è al lavoro per arrivare a un accordo per un divorzio consensuale con ArcelorMittal ed evitare così un lungo contenzioso legale sul ...L'esecutivo ha annunciato di voler percorrere la strada della separazione di comune accordo per evitare lunghi contenziosi legali. "C'è urgenza di un intervento drastico. Nel 2020 il governo Conte II ...Sull'ex Ilva parla il vicepresidente M5s Turco: "Giusto revocare la vergogna dello scudo penale, su Taranto non ci sono più alibi".