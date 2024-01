Ex Ilva | Calderone | ' trovare soluzione concordata | fiduciosa in percorso senza Mittal'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo ascoltarci reciprocamente, in questi momenti stanno parlandosi i collegi legali dei soci in modo da poterunaresponsabile e assolutamenteper un'attenzione alle esigenze dei lavoratori e della fabbrica. Sonoche si trovi una modalità per definire unche non ci vede più interessati o coinvolti in una prosecuzione dell'esperienza con". E' quanto ha affermato il ministro del Lavoro Marinadopo l'incotnro di ieri l'incontro tra governo e sindacati sul futuro dell'ex gruppo, intervistata a 'Start' su Sky Tg24. Divorzio consensuale? "Ce lo auguriamo" ha risposto il ministro.

