Europei Pallanuoto Femminile | Setterosa sconfitto dall’Olanda 7-6

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Troppo Olanda per l’Italia... ma neanche tanto. I Paesi Bassi ieri hanno superato ilper 7-6 nella semifinale deglidicon una partita combattuta e ricca di tensione agonistica. Così in finale ci andrà il paese del nord Europa che affronterà la Spagna, capace di superare la Grecia per 13-5. Alla squadra di Silipo non resta che la finalina per il terzo posto che però è di fondamentale importanza. Avendo sia Spagna che Olanda già ottenuto il pass Olimpico, ve n’è ancora uno in gioco e se lo aggiudicherà la miglior classificata tra Italia e Grecia, che domani alle 19 si affronteranno.battuto 7-6, ma c’è ancora in palio il pass olimpico– Crediti foto: FIN FacebookNiente da fare con l’Olanda: se lo scorso anno era riuscita ...

Eindhoven: le olandesi padrone di casa vincono 7 - 6 e vanno in finale contro la Spagna. Per le azzurre la finalina con la Grecia può valere la qualificazione ...