Europei di Pallanuoto | il Setterosa punta al bronzo | in palio c’è il pass olimpico

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Eindhoven – Iltutto suleuropeo. E non solo per ottenere la medaglia e confermarla, dopo glidi Spalato, ma anche perché nell’alloro del terzo posto c’è anche ilper Parigi 2024. E il sogno a cinque cerchi chiama a gran voce. Ieri sera intanto l’Italia ha perso con l’Olanda in semifinale e le avversarie proseguono il Torneo per ottenere il titolo continentale. Il punteggio finale sul tabellone è stato quello di 7-6. Domani alle 19 le Azzurre torneranno in gara per prendersi il terzo gradino del podio e la qualificazione. Affronteranno la Grecia, battuta 13-5 dalla Spagna. Di seguito le interviste, i gironi e il calendario del Torneo (federnuoto.it) Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo. “Ho detto alle ragazze di essere orgoglioso ...

