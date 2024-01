Europee | pure Prodi intima l’altolà a Schlein | “No a candidature finte” Ma il problema è tutto interno

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Mentre ancora riflette sul da farsi, Ellysi trova alle prese con un altolà di peso alla sua candidatura alle: quello di Romano. “Candidarsi dove tu sai che non andrai, svilisce la democrazia. La destra lo può fare, ma non un partito riformista e democratico”, ha detto l’ex premier utilizzando un argomento che cerca di nobilitare un eventuale passo indietro che in realtà attiene più a questioni interne al partito che al rapporto con gli elettori. “La squadra per andare a Bruxelles deve essere una squadra operativa con dei capolista e con giovani che imparano. Una squadra che duri nel futuro perché porterà avanti gli interessi anche dell’Italia”, ha proseguitonel corso di Piazzapulita, dove poi è stata ospite anche la stessa segretaria Pd. Il botta e risposta in differita tra ...

