Europee | Orlando | ' Prodi? Sempre rilevante ma c' è bisogno di motivare elettorato'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Si potrebbe rispondere a Conte che chi vota Cinque stelle non sa in quale gruppo parlamentare europeo si andranno a sedere i suoi eletti. Non mi pare una posizione dalla quale dare lezioni". Così Andreain un intervista ad HuffPost in merito alle parole di Giuseppe Conte che ha ammonito Elly Schlein a candidarsi capolista allealtrimenti sarebbe un inganno nei confronto degli elettori. Ma anche da Romanoarriva una riflessione sulle candidature multiple: "L'opinione dima c'è anche ildifortemente l'. Ora è urgente definire il senso della sfida europea e poi ragioneremo sulle liste". Quanto alla difficoltà di costruire una ...

Conte annunciano che non si candiderà alle prossime elezioniha spiegato: 'Non possiamo ... ha detto invece l'ex Guardasigilli, Andrea(Pd). Israele risponderà oggi alle accuse di ...E Ricci è un moderato rispetto alle posizioni dell'Anci guidata da Antonio Decaro , sindaco di Bari e probabile assopigliatutto nel sud alle. Di parere opposto Andrea, ex ministro ...Intervista con l’ex ministro: “Sulle armi la nostra posizione è chiarissima, è Meloni che è ambigua. Alle azioni corsare dei 5 stelle dobbiamo reagire più ...C'è stato un dibattito per decidere la condotta da tenere in parlamento, e alla fine una decina di deputati e senatori ha votato in dissenso con il resto del partito ...