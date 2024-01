Eurolega basket | ventunesima giornata | venerdì importante per Bologna | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non conosce sosta l’incedere della competizione europea piùdedicata alla pallacanestro. Dopo aver assistito alle gare andate in scena martedì e mercoledì e dopo aver assistito alla prima parte di questo nuovo round giocato ieri con la nostra Olimpia Milano tra le protagoniste, l’2023/24 è pronta per tornare in campo con una seconda parte diche si prospetta essere interessante e ricca di spunti. Dopo i meneghini, ecco sugli scudi Virtus Segafredoche in questosfiderà in trasferta Anadolu Efes per continuare a sognare l’altissima classifica del maxi girone europeo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli incontri con il programma, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione ai vari ...