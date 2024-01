Esposito si fa male con la Sampdoria | i tempi di recupero dopo l’infortunio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Infortunio per Sebastiano, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito allain Serie B. Ecco idiper il giovane cresciuto nel settore giovanile. INFORTUNIO – Laperde Sebastianoper infortunio. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra. L'attaccante non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per almeno un mese.