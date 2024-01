“Esce | Signorini lo dirà presto a tutti” Grande Fratello | la notizia sul concorrente è un brutto colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La settimana che ha segnato il rientro in gioco di Beatrice è stata una delle più turbolente dentro la casa del. Confronti, così come i colpi di scena, non sono proprio mancati e il pubblico ha deciso come schierarsi. Beatrice, infatti, continua a godere di una sorta di invulnerabilità sui social dove, per la maggior parte, è già la vincitrice del gioco. Diverso il discorso dentro la Casa dove l’attrice è costretta sempre di più a scontrarsi con logiche e protagonisti sui quali ancheaveva detto la sua. >>“Scusa ma tu chi sei?”. Affari Tuoi, Amadeus in imbarazzo durante l’ultima puntata. Spettatori senza parole: “Non era mai successo prima” Rispondendo ad una lettera inviata da una fan del programma il conduttore spiegava di essere rimasto particolarmente deluso dai comportamenti di alcuni ...