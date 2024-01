Eriksson choc | “Ho un cancro | mi resta un anno di vita”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sven-Göranha une, nella migliore delle ipotesi, gliundi. L'annuncioè dello stesso ex allenatore di Roma, Lazio e dell'Inghilterra. E' stato lo stesso 75enne a rivelarlo a una radio svedese, Sveriges Radio/P1: "Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo. So che nel migliore dei casi ho circa un, nel peggiore anche meno. Ma non credo che i medici possano fissare una data esatta. In questi casi puoi pensarci tutto il tempo, sederti a casa, essere infelice e sentirti una persona sfortunata. Ma la verità è che è meglio non pensarci. Guardo i lati positivi delle cose. Devo combatterlo ...