Eredivisie | Waalwijk-Heracles interrotta | lanciati boccali di birra in campo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Solita storia in Olanda. La partita traedè stataal 37? dopo il gol degli ospiti su rigore a causa del lancio didiin. L’riparte nel 2024 e lo fa con il consueto problema dei bicchieriindai tifosi, che hanno perso il controllo e hanno costretto l’arbitro a fermare il gioco. La partita riprenderà non appena la situazione sarà tornata alla normalità. SportFace.

(Ven) - Hermanos Colmenarez (Ven) 21:00 Portuguesa (Ven) - Angostura (Ven) 21:00 OLANDA- Heracles 20:00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Portimonense - Farense 21:15 SPAGNA LALIGA ...Con Jong PSV, RKCe Groningen , squadre in cui segna anche un discreto bottino di reti. In chiaroscuro la sua ultima tappa a Groningen: segna sì il miglior gol dell'2021/22 ma poi ...De Eredivisie wordt vrijdagavond hervat met een duel tussen RKC Waalwijk en Heracles Almelo. De belangen in Waalwijk zijn groot, want het verschil tussen de twee clubs op de ranglijst bedraagt slechts ...De Eredivisie wordt na een paar weken winterstop hervat. Vrijdagavond om 20.00 uur is het eerste duel van 2024 RKC Waalwijk - Heracles Almelo.