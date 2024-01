Era morto da mesi | ex fotografo di moda trovato mummificato in casa seduto su una poltrona

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il corpodi un anziano è stato rinvenuto questo pomeriggio in unainagibile a Civitanova Alta. Renato Monteverde, 76 anni, erasu unae, secondo un primo esame cadaverico, sarebbeda diversie non ci sarebbero tracce di una morte violenta; l’ultimo ad averlo visto in vita è stato un amico d’infanzia, nell’agosto scorso. Sono stati la sorella e la...

Renato Monteverde, 76 anni,seduto su una poltrona e, secondo un primo esame cadaverico, sarebbeda diversi mesi e non ci sarebbero tracce di una morte violenta. L'ultimo ad averlo visto in ...... una meravigliosa sorella per Steffi, Prudence e me, una madre devota per Jason, che èin Iraq, Bridget e il piccolo nipote Kylor, la luce della sua vita ". Theresa Magdalena Farrownata a ...Alle Scotte è stata effettuata la visita esterna sul corpo di Simone Marino, il 46enne di Colle rimasto schiacciato contro un cancello dal furgone che aveva parcheggiato a pochi metri di distanza. Le ...Erano assistiti dagli avvocati Alessandro Angelozzi e Romolo Di Filippo. Il giudice ha motivato spiegando che "non può essere attribuita alcuna responsabilità alla direttrice e agli agenti per la ...