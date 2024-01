Epatite C Contratta 40 Anni Fa Durante un' Operazione | Stato Condannato a Maxi Risarcimento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'Aquila - Il tribunale dell’Aquila ha emesso una sentenza che condanna il ministero della Sanità a un notevoledi 1,5 milioni di euro per la morte di un uomo contratto l'C a seguito di una trasfusione di sangue infettoun intervento chirurgico avvenuto negli'80. La sentenza stabilisce che loè responsabile dei mancati controlli, nonostante al tempo non fossero ancora disponibili test specifici per il virus Hcv, causatore dell'C. L'uomo è deceduto 40dopo la trasfusione, e la cifra di 1,5 milioni di euro sarà versata ai suoi familiari. Inoltre, il giudice ha previsto undi 150.000 euro per la nipotina, nonostante non vivesse con il nonno. La ...